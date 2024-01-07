Як легко випрати ковдру чи плед, які не поміщаються в пральну машинку
Велика ковдра або покривало – це недешева покупка, тому важливо правильно доглядати за ними. Якщо виріб не поміщається в пральну машинку, то його можна випрати вручну або в пральній самообслуговуванні.
Спершу, перед пранням перевірте бирку на ковдрі, щоб дізнатися, чи можна її прати, пише ukr.media. Якщо ковдра пухова, то її можна прати тільки в пральній самообслуговуванні. Щоб ковдра не деформувалася під час прання, покладіть її у мішок для прання. Висушуйте ковдру в добре провітрюваному місці.
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Прання вручну
Для ручного прання вам знадобляться такі матеріали:
- Тепла вода
- Гель для прання
- Сода
- Рідина для миття посуду
Інструкція:
- Наберіть у ванну теплу воду.
- Додайте в воду гель для прання, соду і рідину для миття посуду.
- Замочіть ковдру в розчині на 4 години.
- Періодично перевертайте ковдру.
- Після замочування злийте воду і прополощіть ковдру в чистій воді.
- Висушіть ковдру.
Прання в машинці
Якщо у вас є можливість, то ви можете випрати ковдру в пральній самообслуговуванні. Для цього вам знадобляться такі матеріали:
- Велика пральня машина
- Гель для прання
Інструкція:
- Виберіть режим прання для ковдр або пледів.
- Додайте в пральну машину гель для прання.
- Завантажте ковдру в пральну машину.
- Запустіть прання.
- Після прання висушіть ковдру.
Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.
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