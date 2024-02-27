Як легко перевертати млинці на сковорідці: лайфхак від Гордона Рамзі

У кожної господині є улюблений рецепт смачних млинців. Проте, окрім правильного рецепту, важливо ще й уміти їх правильно смажити. Ділимося порадами від відомого шеф-кухаря щодо приготування ідеальних млинців. Якщо ви будете смажити млинці за допомогою цього методу, вони ніколи не прилипнуть. Про це пише Shuba.

Спочатку розігрійте сковороду та злегка змастіть її олією. Рівномірно розподіліть тісто по сковороді та залиште смажитися. Коли потрібно перевернути млинець, легенько постукайте сковородою об плиту, обережно підніміть краї млинця за допомогою лопатки та швидко переверніть. Після перевертання смажте ще близько 30 секунд.

Рецепт ідеального тіста від Гордона Рамзі

100 г борошна

300 мл молока

2 яйця

Цукор та сіль за смаком

Просійте борошно, зробіть поглиблення, додайте яйця та повільно влийте молоко, постійно помішуючи. Дайте тісту відпочити приблизно 15 хвилин перед смаженням.

Отож, дотримуйтесь цих простих порад від професіоналів для приготування надзвичайно смачних хрустких млинців!

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