Як легко відкрити банку з консервацією: дієві поради

Іноді консервацію важко відкрити через кришку, яка застрягла та не рухається. Проте існують ефективні лайфхаки, які можуть допомогти легко впоратися з цією неприємністю.

Про це повідомляє видання Shuba. Фахівці радять скористатися наступними порадами, а саме:

Силіконова серветка:

Щоб послабити щільну кришку, скористайтеся силіконовою серветкою або іншим подібним предметом – гумовим килимком, рукавичкою для духовки чи килимком для випікання. Охопіть кришку повністю і відкрийте банку.

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Гаряча вода:

Поставте банку під гарячу воду і намагайтеся відкрити її, обгорнувши кришку неслизьким гумовим килимком.

Вдарте кришкою об стільницю:

Переверніть банку догори дном і стукніть кришкою об стільницю. Такий удар зазвичай руйнує вакуумне ущільнення, дозволяючи легко відкрити банку.

Відкривачка для консерви:

Відкривачка для консерви має гачок біля ручки, яким можна зачепити кришку до характерного "хлоп", легко відкриваючи банку.

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