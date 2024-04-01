Як легко очистити каструлю чи сковороду з нержавійки: досвідчені господині радять один простий засіб

З часом ваше кухонне приладдя з нержавіючої сталі може втратити свій первісний блиск, покрившись плямами від солі та мінералів. Але не хвилюйтеся, адже існує легкий метод, який допоможе відновити їхній вигляд.

Для очищення внутрішньої поверхні посуду від застарілого нагару можна використовувати простий домашній засіб. Ним є звичайний оцет, пише the sun.

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Використовуючи лише невелику кількість столового оцту, ви з легкістю можете видалити окислені плями з вашого посуду. Для відновлення первісного блиску ваших нержавіючих каструль чи сковорідок, просто залийте всередину трохи оцту, розмішайте, а потім ополосніть.

Оцтова кислота ефективно відновлює глянець нержавіючої сталі, і ваша сковорода знову засяє, ніби вона щойно з магазину.

Нагадаємо, раніше знавці порадили, як можна відмити чайник від нальоту без оцту.

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