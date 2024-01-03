Як фарбувати вії, щоб були довгими та не злипались: лайфхаки від візажистів

Усі візажисти знають секрети, як зробити вії візуально густішими та довшими. Ми зібрали для вас найефективніші з них.

Про це пише Ukr.media.

Використовуйте пудру

Нанесіть на вії шар туші, а потім, не даючи їй висохнути, нанесіть на них пудру за допомогою пухнастого пензля. Далі нанесіть другий шар туші. Цей лайфхак допоможе домогтися ефекту густих вій, але підходить тільки тим, у кого вони досить довгі. Якщо вії короткі, пудра може їх додатково обтяжити.

Грайте у два кольори

Нанесіть на вії шар чорної туші, а потім — кольорової (або коричневої, якщо ви брюнетка). Кольоровий пігмент буде проглядати крізь чорний і створювати ефект більш об'ємних вій.

Обведіть міжвійковий простір

Нанесіть на щільний пензлик гелеву підводку або візьміть стійкий олівець і щільно заштрихуйте коріння вій. З незвички очі можуть сльозитися, тому краще, щоб підводка була водостійкою. Намагайтеся зафарбувати смужку слизової, тоді ефект буде наочнішим. Потім нафарбуйте вії тушшю, як зазвичай.

Почніть з кінця

Нанесіть туш спочатку на кінчики вій, а потім, трохи давши їй висохнути, профарбовуйте усю довжину. Потовщення на кінчиках оптично створює ефект густіших вій.

Рухайтесь зигзагами

Профарбовуючи вії, не просто проводьте щіточкою туші від коренів до кінчиків, а робіть невеликі коливальні рухи вліво-вправо. Так на кожну вію припаде більше фарбувальних пігментів.

Малюйте стрілку

Не підводячи лінію росту вій, намалюйте стрілку в зовнішньому куточку ока, вивівши її на міліметр-два за куточок. Дивно, але цей маневр візуально подовжує вії!

Ці нехитрі лайфхаки допоможуть вам створити ефект густих і довших вій, не вдаючись до використання накладних вій.

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