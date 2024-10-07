Як фарбувати брови власницям сивого волосся: корисні поради для розкішного вигляду

Сиве волосся більше не вважається чимось, що потрібно приховувати чи маскувати – тепер можна з гордістю демонструвати свою натуральну сивину і почуватися чудово. Однак для досягнення найкращого ефекту важливо правильно підібрати колір брів.

Фахівці з краси, опитані виданням In Style, стверджують, що з появою сивини необхідно змінити відтінки засобів для брів, щоб зберегти природний вигляд. Використання тієї ж косметики, що й раніше, може призвести до надмірного виділення брів на обличчі. Експерти поділилися порадами щодо вибору правильного кольору брів для сивого волосся.

Важливість догляду за бровами

Зазвичай брови мають дещо інший колір, ніж волосся на голові. Це пов'язано з тим, що волоски на різних ділянках втрачають меланін з різною швидкістю. Проте не варто залишати брови сивими, якщо ці зміни почалися і там. Для створення природного вигляду їх слід підфарбовувати, щоб підкреслити очі та зробити їх виразнішими.

Врахування тону шкіри

При виборі кольору брів під сиве волосся важливо враховувати природний тон шкіри. Для холодного тону шкіри підійдуть нейтральні відтінки туші, помад та тіней. Надто теплі тони можуть створити різкий контраст з обличчям, а надто холодні – надати йому хворобливого вигляду. М'які тони забезпечують бровам природний та привабливий вигляд.

Людям з теплим тоном шкіри рекомендується обирати світліші відтінки продуктів для брів, такі як сіро-коричневий, темно-русявий та насичені коричневі тони. Вони гармонійно доповнять підтони шкіри, оскільки належать до однієї теплої гами, що варіюється від персикового до жовтого та золотистого.

Використання старих фотографій

Для максимально точного вибору тону брів можна скористатися власними фотографіями з натуральним кольором волосся. Зверніть увагу на найтемніші пасма і оберіть продукти на 1-2 тони темніші. З віком більшості людей потрібні виразніші риси обличчя для створення більш молодого вигляду. І ніщо не допоможе в цьому краще, ніж ваш природний відтінок.

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Поради для блондинок

Якщо у вас від природи світле волосся, посивілі брови можуть "розчинитися" на обличчі. Щоб надати їм виразності, використовуйте продукти м'яких та середніх світлих тонів. Уникайте надто попелястих, теплих чи темних відтінків.

Рекомендації для брюнеток

Один з найоптимальніших кольорів брів для сивого волосся – натуральний каштановий. Вибір продуктів у цій гамі найширший. Природні брюнетки також можуть використовувати коричневі олівці та пудри для брів з сірим відтінком. Але уникайте засобів із надмірною кількістю синіх півтонів. Не робіть брови занадто темними.

Поради для рудоволосих

Рудоволосим зазвичай найкраще пасують каштанові або рудувато-коричневі тони. Руді засоби для брів можуть створювати враження штучності. Краще віддати перевагу сіро-коричневій гамі відтінків.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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