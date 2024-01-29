Як позбутися старої іржі на деку за декілька хвилин: перевірений спосіб

Іноді трапляється, що на деку, яким ми часто користуємося, може з'явитися іржа. Позбутися цієї проблеми можна без хімічних засобів.

Про це повідомило видання TastingTable. Натомість прийти вам на допомогу може звичайна картопля. Процес видалення іржі за допомогою картоплі виявився не лише ефективним, але й надзвичайно простим.

Вам потрібно надрізати картоплю, додати на зріз засіб для миття посуду та натерти деко. Також ви можете ще скористатися харчовою содою чи сіллю для того, аби підсилити ефект від картоплі. Після цього вимийте деко та витріть сухою ганчіркою.

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Важливо відзначити, що цей метод базується на використанні кислоти, яка міститься в картоплі. Вона добре розчиняє іржу, перетворюючи її в оксалат заліза, який потім легко змивається водою. Цей природний і ефективний спосіб чищення є найпростішим і економічним методом.

Експерти також розповіли, що існує ще один спосіб, який допоможе усунути іржу на деку. Зокрема, на деко посипте харчову сіль та залиште на пів години. Також можна скористатися лимонною кислотою, її потрібно залишити на дві години. Після чого вимити деко звичайним способом.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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