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Як позбутися синдрому відкладеного життя

Дмитро Карпачов

Як позбутися синдрому відкладеного життя

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ДЖЕРЕЛО

ЩО ТАКЕ СИНДРОМ ВІДЛОЖЕНОГО ЖИТТЯ (СВЖ)

Це коли людина вважає, що вона не живе справжнім життям, а лише готується до нього. Для СВЖника справжнє – чернетка до чогось цікавішого і важливішого.

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Почему возникает СОЖ

Из-за ошибок в воспитании. Ребёнок, который слышит фразы наподобие "Когда вырастешь, тогда и будешь смотреть телевизор допоздна", "Когда начнёшь хорошо учиться, тогда мы тебе и купим велосипед". В итоге ребёнок может получить установку, что приятные эмоции получают только за особые заслуги и когда-нибудь потом.

Из-за неумения планировать. Иногда кажется, что повседневные дела, работа, школа и т. д. — мешают жить полноценно. Но на самом деле причина в неумении расставлять приоритеты и планировать своё время.

Из-за перфекционизма. Если человек стремится сделать всё идеально. В итоге он может откладывать дела на потом или бояться показать неидеальный результат. Но идеал часто достижим, и погоня за ним только забирает настоящее.

При синдроме отложенной жизни человек постоянно ждёт: вечера пятницы, отпуска, хорошей погоды, нового правительства и т. д. Для счастья всегда чего-то не хватает. Кажется, когда это произойдёт, тогда всё и будет хорошо. Но даже когда он дождался, сценарий повторяется: снова счастья нет и чего-то нехватает.

Помните фразу "Это на чёрный день"? Это тоже один из признаков СОЖ. А ещё человек с СОЖ обесценивает то, что имеет. У его соседа всегда трава зеленее, дети умнее, а муж работящЫй или жена красивше!

Как избавиться от СОЖ:

Ставьте цели и планируйте. Отметьте, какие дела вы постоянно откладываете. Подумайте, почему это происходит, какого момента вы ждёте? Что мешает получать удовольствие от жизни прямо сейчас?

Начните действовать. Особенный день не наступит, если вы так и продолжите его ждать, ничего не предпринимая.

Избавляйтесь от вещизма. Выбросьте лишнее — то, что накапливали "На чёрный день". Например, вещи, посуду и т. д. Или отдайте всё тому, кто в этом больше нуждается.

Жизнь — это не репетиция грандиозного финала. ВЫ ЖЕ ЗНАЕТЕ, что завтра может и не быть!

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