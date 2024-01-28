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Як позбутись пилу на поверхнях надовго: вражаючий лайфхак для господинь

Ціхоцька Марія

Як позбутись пилу на поверхнях надовго: вражаючий лайфхак для господинь

Пил - це не лише естетична проблема, але й потенційне джерело алергії та інших проблем зі здоров'ям. Щоб уникнути його накопичення в оселі, важливо дотримуватися деяких простих правил.

Є деякі дієві лайфхаки, які допоможуть вам ефективно побороти пил на довгий час. Про це пише ТСН.

Як запобігти осіданню пилу

  • Використовуйте засоби, які відштовхують пил. До них відносяться ефірні олії, оцет і олія, кондиціонер для прання, спеціальні засоби від пилу та антистатики для одягу.
  • Провітрюйте приміщення регулярно.Це допоможе видалити пил з повітря.
  • Використовуйте мікрофібру для прибирання. Ці ганчірки не залишають розводів і ворсинок, що сприяє зменшенню електризації поверхонь.
  • Прибирайте згори донизу. Таким чином ви уникнете рознесення пилу по оселі.
  • Намочіть ганчірку перед прибиранням. Це допоможе запобігти підйому пилу в повітря.
  • Протирайте поверхні за напрямком волокон тканини. Це допоможе уникнути розводів.

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Як правильно прибирати

  • Регулярно протирайте важкодоступні місця. До них відносяться полиці, кути, отвори, вентиляційні решітки тощо.
  • Частіше мийте підлогу. Це допоможе видалити пил з нижніх поверхонь, які можуть бути джерелом його поширення.
  • Використовуйте пилосос з НЕРА-фільтром. Це допоможе затримати пил та інші дрібні частинки всередині пилососа.

Нагадаємо, ми вже писали, які секрети про прибирання має знати кожна господиня.

 

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