Як позбутися негативу в домі за допомогою солі

Негативна енергія в оселі може мати шкідливі наслідки, призводячи до нічних кошмарів, хвороб і конфліктів між членами сім'ї. UAportal розповів про те, як предки очищали домівки від негативної енергії.

Сольовий розчин

Поставте склянку води з сіллю під ліжко. Ще наші предки вірили, що негативна енергія має властивість збиратися саме там. Найкраще ставити солоний розчин, коли вдома нікого немає. Це дозволить воді діяти як магнітна сила, притягуючи і утримуючи негативну силу.

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Заберіть солону воду

Якщо ви вирішили прибрати склянку з солоною водою, зробіть це на релігійне свято. Такий обряд має символічне значення і забезпечує належне вивільнення енергії.

Після цього вилийте насичену сіллю рідину на вулицю, щоб негативна сила розвіялася і зникла. Сіль має потужні властивості, які допомагають очистити від негативного впливу своє оточення.

Використовуючи ритуал з сіллю, ви можете очистити свій життєвий простір і створити більш гармонійне середовище. Не забувайте підходити до цього процесу з наміром і повагою до енергетичного впливу. Завдяки цій стародавній практиці ваш дім стане осередком позитиву та спокою.

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