Як позбутись маленьких мошок біля кімнатних рослин: простий лайфхак

Кімнатні квіти – це не тільки прикраса будинку, але й джерело радості та задоволення для багатьох людей. Однак іноді до квітів можуть заселитися небажані гості – мошки та різні комахи.

Цей спосіб є ефективним для профілактики появи комах. Якщо ж комах вже дуже багато, краще використовувати спеціальні препарати, пише ukr.media.

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Позбутися їх можна за допомогою покупних хімічних препаратів, але вони можуть бути токсичними для рослин і людей. Альтернативним варіантом є використання природних засобів, наприклад, часнику.

Часник містить фітонциди – речовини, які мають антибактеріальну та фунгіцидну дію. Вони також є ефективним репелентом для комах.

Щоб приготувати засіб від мошок і комах з часнику, необхідно:

Подрібнити 5 зубчиків часнику. Залити їх 1 літром води. Залишити на 5 діб у темному місці. Процідити настій. Обприскувати рослини отриманим настоєм.

Настій часнику не можна нагрівати, оскільки це може зруйнувати його біологічно активні речовини.

Обприскувати рослини настоєм часнику слід 2-3 рази на тиждень. Через кілька тижнів мошки та інші комахи повинні зникнути.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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