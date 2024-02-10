Як позбутися куперозу на обличчі: 7 дієвих методів

Судинна сіточка на обличчі- поширена проблема, яка псує естетичний вигляд шкіри. Повністю позбутися куперозу самостійно неможливо, але можна значно зменшити його прояви та попередити появу нових капілярів.

Про це пише ТСН.

Причини куперозу:

Чутлива шкіра: люди з таким типом шкіри більш схильні до появи куперозу.

люди з таким типом шкіри більш схильні до появи куперозу. Спадковість: схильність до куперозу може передаватися у спадок.

схильність до куперозу може передаватися у спадок. Зовнішні фактори:

Неправильний догляд за шкірою.



Агресивні косметичні засоби.



Серцево-судинні захворювання.



Зловживання алкоголем та куріння.



Перепади температур.



Гарячі маски, вакуумна чистка,агресивний масаж.

Як зменшити куперозну сітку:

Домашні методи:

Контрастне вмивання: зміцнює судини.

зміцнює судини. Вітаміни: за призначенням лікаря.

за призначенням лікаря. Косметика: сироватки з антикуперозними складниками.

Салонні процедури:

Термоліфтинг: стимулює вироблення колагену та зміцнює судини.

стимулює вироблення колагену та зміцнює судини. Водоростеві маски: живлять та зволожують шкіру.

живлять та зволожують шкіру. Кріотерапія: рідким азотом, для профілактики.

рідким азотом, для профілактики. Масаж: покращує кровообіг.

покращує кровообіг. Лазерна терапія: найефективніший метод, видаляє судинну сіточку.

Харчування:

Зменшити: гостру, копчену, солону їжу,печінку, твердий сир, шоколад, бобові.

гостру, копчену, солону їжу,печінку, твердий сир, шоколад, бобові. Включити: продукти, багаті на вітаміни C,K, P та антиоксиданти: зернові, овочі,фрукти, ягоди, горіхи, зелень.

Пам'ятайте:

Догляд за шкірою з куперозом потребує комплексного підходу.

Регулярно відвідуйте дерматолога, щоб контролювати стан шкіри.

Захищайте шкіру від сонця, вітру та морозів.

Ведіть здоровий спосіб життя.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри.

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