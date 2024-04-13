Як позбутись колорадських жуків: городники поділились швидким та ефективним методом

Боротьба з колорадським жуком – це вічне протистояння городників та шкідників. Хімічні препарати, хоч і дають результат, шкодять довкіллю та не завжди гарантують повне знищення жуків. На щастя, існують екологічні альтернативи – пастки для колорадських жуків, які можна легко зробити своїми руками. Про це пише ДачаWiki.

Переваги екологічних пасток:

Безпека: На відміну від хімікатів, пастки не шкодять людям, тваринам та довкіллю.

На відміну від хімікатів, пастки не шкодять людям, тваринам та довкіллю. Ефективність: При правильному розміщенні та регулярному очищенні пастки здатні значно скоротити чисельність жуків.

При правильному розміщенні та регулярному очищенні пастки здатні значно скоротити чисельність жуків. Простота виготовлення: Для створення пастки не потрібні спеціальні інструменти чи матеріали.

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Як зробити пастку для колорадських жуків:

Вам знадобиться:

Пластикова або скляна пляшка з високим вузьким горлом

Сира картопля

Вода

Інструкція:

Наповніть пляшку нарізаною сирою картоплею. Додайте півсклянки води. Закопайте пляшку в землю по шийку на картопляній грядці.

Запах картоплі привабить колорадських жуків, які, заповзаючи до пляшки, вже не зможуть з неї вибратися. Для більшої ефективності рекомендується розмістити кілька пасток по всій площі грядки.

Важливо:

Регулярно, раз на 5-7 днів, міняйте вміст пасток, щоб вони не втрачали свою привабливість для жуків.

Виловлених жуків знищуйте, щоб вони не розмножувалися.

Нагадаємо, ми вже писали, як позбутись колорадського жука без хімії.

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