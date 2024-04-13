Як позбутись колорадських жуків: городники поділились швидким та ефективним методом
Боротьба з колорадським жуком – це вічне протистояння городників та шкідників. Хімічні препарати, хоч і дають результат, шкодять довкіллю та не завжди гарантують повне знищення жуків. На щастя, існують екологічні альтернативи – пастки для колорадських жуків, які можна легко зробити своїми руками. Про це пише ДачаWiki.
Переваги екологічних пасток:
- Безпека: На відміну від хімікатів, пастки не шкодять людям, тваринам та довкіллю.
- Ефективність: При правильному розміщенні та регулярному очищенні пастки здатні значно скоротити чисельність жуків.
- Простота виготовлення: Для створення пастки не потрібні спеціальні інструменти чи матеріали.
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Як зробити пастку для колорадських жуків:
Вам знадобиться:
- Пластикова або скляна пляшка з високим вузьким горлом
- Сира картопля
- Вода
Інструкція:
- Наповніть пляшку нарізаною сирою картоплею.
- Додайте півсклянки води.
- Закопайте пляшку в землю по шийку на картопляній грядці.
Запах картоплі привабить колорадських жуків, які, заповзаючи до пляшки, вже не зможуть з неї вибратися. Для більшої ефективності рекомендується розмістити кілька пасток по всій площі грядки.
Важливо:
- Регулярно, раз на 5-7 днів, міняйте вміст пасток, щоб вони не втрачали свою привабливість для жуків.
- Виловлених жуків знищуйте, щоб вони не розмножувалися.
Нагадаємо, ми вже писали, як позбутись колорадського жука без хімії.
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