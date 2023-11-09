Як позбутись гикавки: перевірені способи та рекомендації фахівців

Виправлення гикавки може бути легше, ніж ви гадали, і ось кілька простих порад, які можуть допомогти вам швидко вирішити цю неприємність.

Гикавка – це короткочасне спазмове скорочення діафрагми, що виражається характерним звуком. Діафрагма, м’яз, який відіграє важливу роль у дихальному процесі, спричиняє виникнення гикавки, змушуючи насмоктувати повітря при змиканні голосових зв'язок, пише ТСН.

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Є кілька факторів, які можуть викликати гикавку, включаючи швидке приймання їжі, вживання газованих напоїв, стрес, та інші.

Декілька простих порад можуть допомогти швидко подолати гикавку:

Випийте холодної води. Повільне і обережне вживання холодної води може допомогти вам подолати гикавку. Затримайте подих.Затримка дихання на кілька секунд, а потім повільне видихання може допомогти вам зупинити гикавку. Обережно тягніть за язик. Деяке дратування може допомогти зупинити гикавку. Обережно тягніть за язик або потріть очі. Легке натискання на ніс. Під час ковтання, легко натискайте на ніс, що може допомогти зупинити гикавку. Нахиліться вперед. Нагніться вперед, щоб легко стиснути грудну клітку і зупинити гикавку.

Якщо гикавка триває довше, ніж зазвичай, або стає хронічною, важливо звернутися до лікаря для консультації та подальшого лікування. Також важливо уникати ситуацій, які можуть викликати гикавку, таких як швидке приймання їжі чи стрес.

У разі гикавки у немовлят можна використовувати деякі домашні методи, такі як давання води чи грудного вигодовування. Важливо уникати методів, які можуть бути шкідливими для дитини, таких як лякання або перевертання догори ногами.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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