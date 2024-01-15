Як використовувати оцет та туалетний папір для чищення унітазу

Багато хто витрачає чимало грошей на миючі засоби, щоб підтримувати чистоту в будинку якомога довше. Однак краще зупинити свій вибір на екологічних продуктах, які дешевші і не менш ефективні.

Любителі екологічного та натурального прибирання рекомендують використовувати туалетний папір та оцет для чищення туалетів. Як працює цей трюк, розповіли експерти Sante Plus.

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Змочіть рулон туалетного паперу білим оцтом та залиште його в унітазі на 7-8 хвилин. Ця порада позбавить вас багатьох проблем вдома.

Оцтова кислота очистить жирні сліди від бруду. Білий оцет також може ефективно боротися з вапняним нальотом, пліснявою та неприємними запахами, боротися із забитими жолобами та каналізацією.

Натуральні продукти можуть допомогти очистити ванну або кухню. Інші можуть бути корисними для догляду за тілом.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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