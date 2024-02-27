Як та коли сіяти кабачки на розсаду: поради городників

Коли сіяти кабачки на розсаду

Завдяки розсадному методу ви зможете отримати ранній урожай кабачків, вирощувати їх у теплицях і насолоджуватися смачними та корисними плодами протягом усього сезону.

Не перетримуйте розсаду, інакше коріння пошкодяться при пересадці. Забезпечте кабачкам достатньо вологи та сонячного світла. Регулярно доглядайте за рослинами, щоб отримати високий урожай, пише zaxid.net.

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Переваги розсадного методу:

Ранній урожай.

Можливість вирощувати кабачки в теплицях.

Сильні та здорові рослини.

Коли сіяти насіння:

За 20-25 днів до пересадки в ґрунт.

Сприятливі дні: Березень: 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31. Квітень: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30. Для кабачків: 13-19 березня, 10-15 квітня.



Підготовка до посіву:

Замочіть насіння в теплій воді на 3 години (необов'язково).

Приготуйте субстрат: торф і пісок (2:1), за бажанням додайте перегній і золу.

Виберіть ємності з дренажними отворами.

Посів насіння:

Зробіть борозни глибиною 3 см.

Посадіть насіння на відстані 10 см один від одного.

У стаканчики висадіть по 2 насінини.

Полийте теплою водою.

Накрийте плівкою до появи сходів.

Догляд за розсадою:

Поливайте теплою водою кожні 4-5 днів.

Забезпечте хороше освітлення.

Після появи сходів зніміть плівку.

Загартуйте розсаду перед пересадкою.

Пересадка в ґрунт:

Пересадіть кабачки через 25 днів після посіву.

Не заглиблюйте рослини.

Полийте теплою водою.

Подальший догляд:

Регулярно поливайте.

Підгодовуйте комплексними добривами.

Прополюйте та розпушуйте ґрунт.

Захищайте від шкідників і хвороб.

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