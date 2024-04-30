Як та коли за християнськими звичаями прийнято прибирати перед Великоднем

Четвер на Страсний тиждень, який цього року припадає на 2 травня, відомий як Чистий четвер. Цей день має глибоке релігійне та символічне значення.

Традиція прибирання перед Великоднем має як християнське, так і дохристиянське коріння. Чистий четвер пов'язаний з подією Таємної Вечері, коли Ісус Христос власноруч омив ноги своїм учням. Цей акт символізує очищення та смирення. У дохристиянські часи люди вірили, що весна несе з собою оновлення та очищення. Тому перед весняним рівноденням вони прибирали свої будинки, щоб позбутися негативної енергії зими та привітати весну. Про це пише ТСН.

Що потрібно зробити у квартирі напередодні Великодня:

Вимити вікна: Чисті вікна символізують очищення погляду та готовність зустріти світле свято.

Чисті вікна символізують очищення погляду та готовність зустріти світле свято. Випрати фіранки та постільну білизну: Свіжа та чиста білизна символізує оновлення та чистоту.

Свіжа та чиста білизна символізує оновлення та чистоту. Ретельно вичистити всі кутки: За народними віруваннями, саме в кутках накопичується негативна енергія, тому їх важливо очистити.

За народними віруваннями, саме в кутках накопичується негативна енергія, тому їх важливо очистити. Викинути старі непотрібні речі: Позбавлення від мотлоху символізує звільнення від тягаря минулого та готовність до нового.

Позбавлення від мотлоху символізує звільнення від тягаря минулого та готовність до нового. По можливості, побілити стелі та пофарбувати стіни: Ця традиція сягає давніх часів, коли люди білили хати, щоб позбутися кіптяви від печей та свічок.

Читайте також: Великодній стіл: які страви були обов'язковим у наших предків

Пам'ятайте, що прибирання перед Великоднем - це не лише про чистоту дому, але й про очищення душі та підготовку до зустрічі світлого свята.

Нагадаємо, ми вже писали, що обов’язково має бути у пасхальному кошику.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!