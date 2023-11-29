Як зберігати твердий сир, щоб він не засох і не зіпсувався: прості поради

Як правильно зберігати твердий сир, щоб він не засох і не запліснів

Після відкриття упаковки сир починає псуватися, але на щастя, існує ідеальний спосіб сповільнити цей процес та зберегти продукт свіжим на тривалий час.

Про це пише Телеграф. Ефективне зберігання сиру складається з кількох основних правил. Зокрема, застосування кубиків цукру-рафінаду може бути корисним.

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Важливо завжди обгортати сир подвійно, ідеально – у вощений папір або пергамент. Запакований сир слід розміщувати в пластиковий контейнер, покритий слабко зволоженим кухонним рушником.

Рекомендується, щоб рушник був легко зволожений, але не мокрий, оскільки надлишок вологи може негативно вплинути на стан сиру.

Додатково всередину контейнера можна помістити один-два кубики цукру. Вони будуть регулювати вологість всередині коробки, що допоможе зберегти сир свіжим і смачним.

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