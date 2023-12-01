Як готувати брюсельську капусту, щоб не гірчила: поради господинь

Брюссельська капуста – вкрай корисний продукт, в ній більше вітаміну С, ніж у апельсинах. Це особливо актуально восени та взимку, коли рекомендують включати брюссельську капусту до раціону.

Єдиний мінус брюсельської капусти в тому, що вона гірчить. Тому тим, хто бажає готувати цей овоч справжньо смачно, важливо знати, як уникнути гіркоти після обробки.

Про це пише Shuba.

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Як позбутися гіркоти в брюссельській капусті:

Замороження протягом двох годин ефективно зменшує гіркоту. Для позбавлення від гіркого смаку рекомендується відварювати її з додаванням солі та цукру (1 ч. л. солі та цукру на літр води). Свіжу капусту варять приблизно 5 хвилин, заморожену - трохи 6-8 хвилин після повторного закипання води (після додавання солі та цукру). Не переварюйте капусту, інакше вона стане мʼякою. До варіння можна надрізати тверді кінці капусти, щоб прискорити процес приготування. Змінюйте воду під час варіння, виливаючи половину води через 2-3 хвилини і доливаючи стільки ж окропу.

Якщо вам хочеться запекти цю капусту, обирайте заморожену – заморожування ефективно нейтралізує гіркий присмак.

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