Як ефективно заощаджувати на світлі, теплі та воді за допомогою простих лайфхаків

Українці спостерігають щоденне зростання цін на товари та послуги, і попри це, їх чекає важкий опалювальний сезон. Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закони, які введуть мораторій на підвищення комунальних тарифів.

Однак, попри це, сплачувати за комунальні послуги доведеться, і тому важливо шукати способи для їхньої економії. Недавно Факти ICTV дізналися про прості правила, які допоможуть українцям зекономити на комунальних послугах.

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Ось деякі поради від Київтеплоенерго:

Розташування холодильника: Помістіть холодильник подалі від плити та інших електричних приладів, оскільки це допоможе зменшити навантаження на компресор холодильника, що в результаті зменшить споживання електроенергії. Правильне розташування: Забезпечте мінімальну відстань від холодильника до стіни (не менше 5 см), оскільки неправильне розташування може збільшити споживання енергії. Вибір енергоефективної техніки: При купівлі нових приладів обирайте ті, які мають клас енергоефективності не нижче А+. Завантаження пральної машини: Завантажуйте пральну машину на максимум, оскільки часткове завантаження споживає майже стільки ж енергії, як і повне. Використання посудомийної машини: Також завантажуйте посудомийну машину на максимум, аби зекономити воду та енергію. Розумне прасування: Почніть прасування з тих речей, які потребують найнижчої температури, і поступово підвищуйте градус. Деякий одяг може взагалі не потребувати прасування. Використання електрочайника: Варіть лише ту кількість води, яку вам потрібно, та регулярно очищуйте чайник від накипу, щоб зменшити споживання енергії. Регулювання температури бойлера: Налаштуйте температуру бойлера на оптимальне значення, щоб уникнути зайвих витрат. Використання посуду з кришкою: Під час приготування їжі на електроплиті користуйтеся посудом з кришкою, щоб заощадити енергію. Використання мікрохвильової печі: Мікрохвильова піч та мультиварка можуть бути ефективними альтернативами приготуванню їжі на плиті та економити електроенергію.

Крім того, економія води включає:

Вимикання крану: Вимикайте воду під час чищення зубів та миття голови, коли вода не використовується. Ремонт сантехніки: Перевірте наявність протікань через кран чи труби та вчасно виправляйте їх. Заміна зливного бачка: Замініть зливний бачок унітаза на модель з двома режимами зливу (звичайний та економний) для заощадження води. Приймання душу: Душ може бути більш економічним за ванну. Раціональне миття посуду: Миття посуду у ємності з водою та корком для заощадження води.

Пропонуємо дізнатися, чи можна не сплачувати за комуналку під час війни.

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