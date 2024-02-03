Як робити зауваження чужим дітям: шість правил

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Поділіться думкою: чи варто робити зауваження чужим дітям?

- Загальне правило номер один – з дітьми розуміються батьки.

Правило, з якого, як не намагайся бути коректним, є винятки. Чужа дитина ображає твого, чужа дитина бере без дозволу ваші іграшки, батьки чужої дитини не реагують, або їх не видно і є необхідність втрутитися. Як?

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- Общее правило номер два.

Мы не воспитываем чужих детей, мы обозначаем границы допустимого в отношении своего ребёнка и своё право на свои игрушки, вещи, гаджеты. Как это выглядит (звучит) на практике?

Вместо "не толкайся", говорим: "Я не разрешаю тебе толкать мою девочку", или "Пожалуйста, не толкай мою девочку".

Вместо "не трогай!", говорим: "Это наш самокат, я не разрешаю тебе его брать", или "Это наш самокат, перед тем, как его взять, попроси, пожалуйста, разрешения у Маши".

Мы не воспитываем чужих детей, мы устанавливаем (контролируем) правила игры.

Вместо "не отбирай у Маши самокат!", говорим: "Давайте кататься по очереди: ты прокатился, сейчас Маша проедет круг, потом снова ты".

Вместо "отдай Маше самокат", говорим: "Сейчас Машина очередь кататься", и крепко держите самокат.

Почему важно вмешиваться в детские, особенно в малышовые, конфликты ?

Психолог Ирина Катин-Ярцева говорит: “Правила вежливости появились у человечества не за год или два, это тысячи лет опыта проб и ошибок. Вряд ли кто-то из нас сознательно хочет этим опытом пренебречь и растить детей, как маленьких дикарей. Поэтому наша задача и ответственность как взрослых – научить детей приемлемым в обществе, цивилизованным способам общения и разрешения конфликтов. И вмешиваясь в детские ссоры, мы показываем им модель правильного взаимодействия".

Если чужой ребенок мешает вам?

Например, болтает ногами в автобусе и задевает вас, вместо "не болтай ногами" говорим: "Пожалуйста, не пинай меня".

- Общее правило номер три.

Мы не даём оценку поведению ребёнка, мы просим его не доставлять нам дискомфорт.

Вместо "не болтай ногами, это некрасиво" и "сиди ровно, девочки не должны болтать ногами", говорим: "Пожалуйста, осторожнее, ты задеваешь меня ногами".

- Общее правило номер четыре – вежливость!

Уверенный, но доброжелательный тон. Мы не ругаем чужого ребёнка, мы просим его не мешать нам. Вежливость поможет также не настроить родителей ребёнка против себя. И не вызовет резкий протест против вас у самого ребёнка.

Дети учатся социальному взаимодействию у взрослых. Уважайте малыша, и он, когда вырастет, будет уважать вас, когда вы состаритесь. Не кричите на чужого ребёнка, и он не будет кричать на вашего.

- Общее правило номер пять.

Что делать нельзя?

— Нельзя делать замечания, когда ребёнок плачет. Какой бы дискомфорт у вас это ни вызывало, родители разберутся сами. Как бы вам ни казалось, что родители не справляются, родители разберутся сами. Только родители знают, почему ребёнок плачет, почему ребёнок не перестаёт плакать и что делать, чтобы ребёнок перестал плакать.

— Фамильярничать с ребёнком. "Ты чё дерёшься", "Ты чё ревёшь" – это фамильярность. И для детей она столь же оскорбительна, как и для взрослых, но ребёнок, в силу возраста и субординации, не может вам адекватно ответить и защитить свои границы, которые вы нарушаете формой обращения, резко входя в близкий круг ребёнка.

— Обсуждать поведение ребёнка и его родителей в третьем лице при ребёнке и родителях. Это недопустимое нарушение личных границ ребёнка и родителей. Понятно, что вы рассержены и вам хочется "отомстить", но… воздержитесь.

- Общее правило номер шесть.

Как обратиться к родителям? Без обвинений, без грубости.

Допустимые формы:

— "Будьте добры, вмешайтесь, ваш малыш расстраивается, что я не даю ему наш самокат".

— "Кажется, в песочнице назревает ссора. Ваш ребёнок там есть?"

— "Извините, вы не могли бы придержать ножки малыша?"

— "Помогите мне, пожалуйста, организовать очередь на горку".

И если родители попросили прощения за своего малыша и вмешались в ситуацию, не стоит продолжать разговор.