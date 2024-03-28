Як часто варто змінювати рушники: ви будете здивовані

Відчуття затишку після ванни або душу, коли огортаєшся пухнастим рушником, знайоме кожному. Проте, окрім приємних відчуттів, важливо пам'ятати про гігієну та мікроби, які можуть накопичуватися на рушниках. Адже, навіть на чистій шкірі після миття залишаються мікроорганізми, які потім переносяться на рушник.

Тепла й волога атмосфера ванної кімнати – ідеальне середовище для розмноження бактерій та грибків. Використання несвіжого рушника може призвести до інфекцій та неприємного запаху. Про це пише Good Housekeeping.

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Як часто потрібно міняти рушники:

Рушник для тіла: 3-4 використання.

3-4 використання. Рушник для спортзалу: після кожного використання.

після кожного використання. Рушник для рук: 1 раз на тиждень (2-3 дні, якщо є діти, тварини або часті гості).

1 раз на тиждень (2-3 дні, якщо є діти, тварини або часті гості). Рушник для обличчя: 2-3 дні (частіше, якщо проблемна шкіра).

2-3 дні (частіше, якщо проблемна шкіра). Фланель для вмивання: після кожного використання.

Підтримка гігієни рушників:

Прати рушники при температурі 60°C.

Ретельно сушити рушники після прання.

Зберігати рушники в сухому місці.

Не використовувати один рушник для кількох людей.

Пам'ятайте:

Дотримання правил гігієни рушників – запорука вашого здоров'я.

Регулярне прання та сушіння рушників допоможе запобігти розмноженню мікробів.

Використання свіжих рушників – запорука приємних відчуттів та комфорту.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно складати та зберігати рушники.

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