Як часто треба поливати помідори у спеку: поради городників

У спекотну погоду волога з ґрунту випаровується значно швидше, тому звичну схему поливу овочів, зокрема томатів, слід адаптувати до нових умов. Висока температура є стресовим фактором для помідорів, але й надмірне зволоження може бути не менш згубним. Важливо зрозуміти, як правильно поливати ці рослини, щоб не втратити врожай.

У відкритому ґрунті помідори зазвичай поливають раз або двічі на тиждень, орієнтуючись на ступінь висихання землі. Проте в спеку цей інтервал доводиться скорочувати — інколи поливати доводиться через день. Варто уважно спостерігати за станом ґрунту і приймати рішення, виходячи саме з його вологості. Про це пише Уніан.

Однак часті поливи можуть завдати шкоди, якщо не дати ґрунту як слід просохнути. Надлишок вологи здатен призвести до розтріскування плодів або їхнього опадання. Найкраще поливати томати вранці або ввечері, коли немає палючого сонця. Вдень, особливо в спеку, поливати неефективно — вода випаровується майже миттєво, не встигаючи проникнути вглиб ґрунту.

Температура води для поливу теж має значення. Холодна вода може спричинити опадання квіток або навіть плодів, тому її бажано заздалегідь набрати й дати їй відстоятися хоча б 12 годин. Ідеальною буде дощова або джерельна вода. Полив завжди здійснюється під корінь, оминаючи листя — дощування для томатів не підходить.

У середньому на один кущ потрібно близько 5 літрів води. У період цвітіння ця кількість може бути меншою — приблизно 3–4 літри. Коли ж рослина вже має зав'язі, обсяг вологи збільшується.

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В умовах теплиці правила поливу також мають деякі особливості. Основним фактором для визначення частоти та обсягу зволоження залишається стан ґрунту. Водночас після кожного поливу слід провітрювати теплицю, оскільки висока вологість повітря шкідлива для помідорів. У таких умовах поливати найкраще зранку — це зменшує ризик утворення конденсату на стінках теплиці, який увечері може осідати на листя і викликати опіки.

Якщо ж пропущено полив, і земля повністю висохла, не варто одразу заливати кущі великою кількістю води. У цьому випадку варто діяти обережно: спочатку змочити землю невеликою кількістю вологи, а через деякий час повторити полив. Такий підхід допоможе уникнути стресу для рослин і збереже майбутній урожай.

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