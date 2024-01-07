Як часто потрібно годувати кішку: особливості харчування

Питання годування кішок – це ключовий аспект догляду за ними, який впливає на здоров'я і самопочуття тварини. Важливо розуміти деталі стосовно частоти і обсягу їжі для домашніх улюбленців.

Про те, як часто потрібно годувати кішку, розповіло видання Dailynews.kyiv. Кількість корму залежить від його виду.

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Дозування сухого корму:

Добова доза сухого корму становить близько 3/4 об'єму класичної чашки (200 мл), розділеної на 4-5 невеликих порцій.

Дозування вологого корму:

Кішка споживає від 320-400 г вологого корму на день, що еквівалентно великій банці або 3-4 маленьким пакетикам.

Змішане годування:

При змішаному годуванні слід зменшити денну порцію сухого та волого корму, аби в поєднанні вийшло збалансоване харчування.

Графік годування для кошенят:

Молоко складає повноцінну їжу для кошенят протягом перших 2 тижнів їхнього життя. Кошенятам слід отримувати їжу кожні 2-4 години, з поступовим подовженням інтервалів до 6-8 годин.

У віці 6-8 тижнів кошеня відлучається від матері і повинно харчуватися не менше 4-5 разів на день. Це дозволяє забезпечити постійне джерело енергії. Варто пам'ятати, що у кошенят великий апетит, проте маленький шлунок, тому їх потрібно годувати часто, але невеликим порціями.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет, пов'язаних з їхньою поведінкою.

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