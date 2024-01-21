Як чайні пакетики допоможуть вимити вікна без розводів: дивний, але дієвий лайфхак

Кожен знає, що білий оцет є чудовим природним засобом для миття вікон. Однак для тих, хто не може терпіти його запах, експерт з прибирання поділився ще одним основним кухонним продуктом, який здатен зробити ваші вікна ідеально прозорими.

"Чорний чай – найкращий розчин для очищення скла. Він не тільки ефективно видаляє бруд і жир, але й залишає вікна блискучими та без розводів", – заявили експерти з Keen Clean у коментарі Express.

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Ось як зробити розчин для миття вікон із чорного чаю:

Зберігайте використані чайні пакетики в контейнері.Залиште 10-15 чайних пакетиків у гарячій воді, поки суміш не стане темно-коричневою.Перелийте суміш у пульверизатор.

Щоб використовувати розчин, почніть із рясного розбризкування ним вікон і шкребком (ракелем) витріть надлишки чаю. Потім використовуйте кілька аркушів старої газети, щоб протерти вікна. Протирайте зверху вниз або поперек.

Зазначається, що дубильна кислота, яка міститься в чорному чаї, є природним миючим засобом, який розчиняє бруд і жир. Вона також допомагає запобігти утворенню розводів, оскільки утворює на поверхні скла тонку плівку.

Отже, наступного разу, коли вам потрібно помити вікна, не забудьте спробувати цей простий і ефективний метод. Ви будете здивовані, наскільки легко і швидко ви отримаєте блискучі вікна без смуг.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко помити вікна без розводів.

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