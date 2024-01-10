Як бюджетно оновити інтер‘єр кухні: 10 порад від дизайнерів

Кухня – це серце будинку, де ми проводимо багато часу, готуючи їжу, спілкуючись з близькими та просто відпочиваючи. Тому важливо, щоб у цій кімнаті панував порядок і комфорт.

Про це пише Shuba.

Організація кухні – завдання не з легких, але цілком здійсненне. Дотримуючись кількох простих порад, ви зможете зробити свою кухню більш функціональною та естетичною.

Зонуйте кухню

Перший крок до організації кухні – це зонування. Розділіть простір на кілька функціональних зон, наприклад, зону для приготування їжі, зону для зберігання продуктів та зону для прийому їжі.

Це допоможе вам розмістити всі необхідні предмети та приладдя в оптимальному місці. Наприклад, у зоні приготування їжі можна розмістити плиту, духовку, мийку та холодильник. У зоні зберігання продуктів – шафи та полиці. У зоні для прийому їжі – стіл та стільці.

Тримайте необхідне під рукою

Щоб уникнути хаосу на кухні, тримайте під рукою лише те, що ви використовуєте щодня. Решту приладдя та посуд можна прибрати в шафи або на полиці.

Також важливо, щоб все було розташоване в зручному для вас порядку. Наприклад, сковороди та каструлі можна розмістити на поличках або в шухляді біля плити. А кухонні ножі – в спеціальному ножівці.

Використовуйте всі поверхні

Якщо у вас невелика кухня, не бійтеся використовувати всі доступні поверхні для зберігання. Наприклад, на холодильнику можна розмістити контейнери зі спеціями або кулінарними книгами. А на стінах – полички для посуду або інших дрібниць.

Зберігайте кришки від каструль вертикально

Зберігайте кришки від каструль вертикально, щоб їх було легше знайти. Для цього можна використовувати спеціальні органайзери або просто створити систему зберігання в шухляді.

Викиньте упаковки

Після покупки продуктів викиньте упаковку, яка займає зайве місце. Замість цього перекладіть продукти в контейнери або плетені кошики. Це допоможе заощадити місце та зробити кухню більш естетичною.

Інвестуйте в прозорі контейнери

Для зберігання сипучих продуктів, таких як крупи, цукор, борошно та спеції, використовуйте прозорі контейнери. Це дозволить вам легко бачити, що у вас є, і уникнути зайвих витрат.

Розмістіть продукти в кошиках

Деякі продукти, наприклад, фрукти, овочі та хліб, краще зберігати в кошиках. Це допоможе зберегти їх у свіжому стані та запобігти утворенню зайвого сміття.

Правильно зберігайте засоби для чищення

Для зберігання засобів для чищення, губок, скребків та інших аксесуарів використовуйте великі пластикові контейнери. Це допоможе вам організувати простір і полегшити пошук потрібного предмета.

Упорядкуйте свій холодильник

Відведіть час, щоб упорядкувати свій холодильник. Викиньте продукти, які зіпсувалися, і розмістіть решту в зручному для вас порядку. Наприклад, молочні продукти можна розмістити на нижніх поличках, а свіжі овочі та фрукти – на верхніх.

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Дотримуйтеся цих порад

Дотримуючись цих порад, ви зможете організувати свою кухню так, щоб вона була функціональною, естетичною та комфортною.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам організувати кухню:

Використовуйте маркування для контейнерів і поличок. Це допоможе вам швидко знайти те, що вам потрібно.

Регулярно прибирайте і сортуйте кухню. Це допоможе вам підтримувати порядок.

Не бійтеся експериментувати з різними системами зберігання. Знайдіть те, що підходить саме вам.

Завдяки організації ваша кухня стане вашим улюбленим місцем у будинку.

Нагадаємо, ми вже писали, як оформити дизайн кухні.

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