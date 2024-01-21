Як швидко випрасувати одяг без праски: лайфхак із саморобним спреєм

Як швидко розгладити футболку без праски за допомогою пульверизатора

У поїздках або в інших ситуаціях, коли немає можливості скористатися праскою, може виникнути проблема з пом'ятими речами.

Щоб впоратися з цим, можна скористатися одним з поширених методів, таких як розкладка одягу на вішалці в гарячій ванні або використання фена. Однак існує ще один, більш простий і ефективний спосіб – розгладження футболки за допомогою саморобного спрею, розповідає @sheetslaundryclub.

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Що потрібно для приготування спрею

Для приготування спрею для розгладження футболок вам знадобляться:

1/8 склянки води

1/2 чайної ложки кондиціонера для білизни

Пульверизатор

Як приготувати спрей

Налийте воду в пульверизатор. Додайте кондиціонер для білизни і ретельно збовтайте.

Як розгладити футболку

Розбризкайте спрей на всю поверхню футболки, особливо на пом'яті ділянки. Обережно розгладьте футболку руками, використовуючи плавні рухи.

Поради

Для більш ефективного розгладження футболки можна використовувати рушник. Покладіть футболку на рушник і розгладьте її руками, прикладаючи рушник до пом'ятих ділянок.

Якщо футболка сильно пом'ята, можна повторити процедуру кілька разів.

Цей спосіб розгладження футболок без праски простий і ефективний. Він допоможе вам завжди мати в ідеальному стані свій улюблений одяг, навіть якщо ви в поїздці або у вас немає доступу до праски.

Нагадаємо, іноді при необережному прасуванні на одязі залишаються сліди від праски. Тому ми розповіли, як швидко позбутися від таких слідів на одязі.

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