Як швидко прибрати сліди косметики з коміра куртки: зимовий лайфхак

Як швидко усунути плями від косметики на комірі зимової куртки

Багато жінок відомі з проблемою слідів косметичних засобів на комірах курток та пальт. З особливою гостротою ця неприємність виникає в епоху світлих кольорів, коли навіть невеликі плями стають помітними.

Проте рішення цієї проблеми може бути дуже швидким і легким, не вимагаючи від вас постійного прання чи відвідування хімчистки. Вам знадобиться всього кілька хвилин та декілька простих засобів, повідомляє Ukr.Media.

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Для того, щоб відновити свіжий вигляд вашої куртки або пальто, вам знадобиться міцелярна вода та ватяні диски.

Головний плюс цього методу полягає в тому, що сліди зникають миттєво, і вам не потрібно йти в магазин, адже міцелярна вода для зняття макіяжу має кожна любителька косметики вдома.

Просто змочіть ватяний диск у міцелярній воді, накладіть його на пляму на кілька секунд, протріть, і ви побачите, що сліди косметики зникли.

Щоб уникнути вторинного забруднення, повторюйте процедуру через день. Однак важливо не переборщити з міцелярною водою, щоб уникнути залишків або розводів на вашому улюбленому одязі.

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