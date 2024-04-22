Як швидко прибрати розбите скло: лайфхак з хлібом

Прибирання розбитого скла може бути небезпечним, адже дрібні уламки важко помітити і легко порізатися. Але є простий та економний спосіб зробити це безпечно: використовуйте хліб!

Цей нетрадиційний метод прибирання здобув популярність завдяки своїй простоті та ефективності. Про це пише Express.

Як це працює:

Візьміть шматок м'якого хліба. Притисніть його до пошкодженої ділянки. Дрібні уламки скла прилипнуть до хліба. Викиньте хліб. Повторюйте, доки не приберете всі уламки.

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Чому це працює:

М'яка текстура хліба прилипає до дрібних уламків, забезпечуючи їх ретельне видалення без ризику травмування.

Хліб легко знайти майже в кожному домі, роблячи цей метод доступним.

Використання хліба екологічно чисте, адже воно не потребує одноразових миючих засобів.

Пам'ятайте: безпека понад усе! Завжди дотримуйтесь правил прибирання розбитого скла, щоб уберегти себе та інших від травм.

Нагадаємо, ми вже писали, які засоби не можна використовувати під час прибирання вдома.

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