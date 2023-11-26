Як швидко прибрати плями від кави та чаю з чашки: неочікуваний лайфхак

Плями від чаю та кави виглядають огидно, і чашка може виглядати брудною, навіть якщо її почистити. Причина, чому чай залишає плями на чашках, полягає у високому вмісті дубильної кислоти, яка не розчиняється у воді.

Однак є лайфхак, який дозволить швидко позбутися плям. Йдеться про таблетки для зубних протезів, повідомляє Express.co.uk.

Закип'ятіть воду, залийте у чашку та додайте одну таблетку. Залиште розчин приблизно на п’ять хвилин.

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Як тільки вода вступила в контакт з таблеткою, вона почне шипіти. Після цього вилийте воду та помийте чашку як зазвичай.

Основна причина, чому таблетки для зубних протезів так добре справляються з цим завданням, полягає в тому, що вони містять харчову соду та лимонну кислоту. Обидва ці інгредієнти діють разом і змушують таблетку шипіти та розчиняти плями.

Таблетки для зубних протезів мають інші засоби для чищення, такі як видалення накипу з чайника, видалення пригорілої їжі з каструль і чищення душових лійок.

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