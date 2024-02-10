Як швидко зварити горох без замочування: лайфхак від господинь

Горох – ситна та корисна страва, яка може стати чудовою основою для супу, гарніру або салату. Проте, багато людей уникають приготування гороху через те, що його варіння потребує багато часу. Існує декілька хитрощів, які допоможуть вам значно пришвидшити цей процес.

Як швидко зварити горох:

Замочування:

Замочування гороху у холодній воді на 6-8 годин значно скоротить час його варіння.

Для кращого ефекту додайте у воду трохи солі або харчової соди.

Додавання жиру:

Під час варіння гороху додайте у каструлю 1-2 столові ложки вершкового масла або олії.

Жир утворює на поверхні рідини плівку, яка сприяє збереженню тепла та пришвидшує процес приготування.

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Використання мультиварки:

Сучасні мультиварки оснащені спеціальними режимами для приготування бобових.

Завдяки цьому горох буде готовий за 30-40 хвилин, а вам не потрібно буде постійно стежити за процесом.

Подрібнення:

Подрібнений горох готується швидше, ніж цілий.

Ви можете використовувати для цього блендер або кухонний комбайн.

Додавання спецій:

Деякі спеції, такі як лавровий лист, кмин, куркума, не лише додають гороху аромату, але й сприяють його розм'якшенню.

Завдяки цим простим порадам ви зможете приготувати смачну та корисну страву з гороху без зайвого клопоту!

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