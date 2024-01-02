Потрібна картопля: Як швидко приховати сивину без фарби

Як зафарбувати сиве волосся за допомогою відвару з картоплі

Сивина – це природний процес старіння, який не можна зупинити. Однак, якщо ви хочете приховати її, є кілька способів зробити це. Один із них – використовувати картопляний відвар.

Картопляний відвар містить природний барвник, який може затемнити сиве волосся. Крім того, він також живить і зміцнює волосся, пише Kobieta.

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Щоб приготувати картопляний відвар від сивини, вам знадобляться:

Шкірки з 6 картоплин

4 склянки води

Інструкція:

Киньте шкірки від картоплі в каструлю. Залийте водою. Доведіть до кипіння та варіть 15 хвилин. Дайте суміші охолонути, а потім процідіть її через сито.

Отриманий відвар можна використовувати для полоскання волосся. Нанесіть його на чисте вологе волосся, помасажуйте шкіру голови і залиште на 5 хвилин. Потім змийте теплою водою.

Для більшого ефекту можна втерти відвар у волосся, загорнути його у рушник і залишити на 30 хвилин. Проводити процедуру потрібно 1 раз на тиждень.

Картопляний відвар не може повністю покрити сивину, але він може зробити її менш помітною. Для найкращого результату рекомендується використовувати відвар регулярно.

Переваги картопляного відвару від сивини:

Натуральний продукт, не містить шкідливих речовин.

Не викликає алергічних реакцій.

Живить і зміцнює волосся.

Забезпечує м'який тон волосся.

Недоліки картопляного відвару від сивини:

Не може повністю покрити сивину.

Ефект нетривалий.

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