Потрібна картопля: Як швидко приховати сивину без фарби
Сивина – це природний процес старіння, який не можна зупинити. Однак, якщо ви хочете приховати її, є кілька способів зробити це. Один із них – використовувати картопляний відвар.
Картопляний відвар містить природний барвник, який може затемнити сиве волосся. Крім того, він також живить і зміцнює волосся, пише Kobieta.
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Щоб приготувати картопляний відвар від сивини, вам знадобляться:
- Шкірки з 6 картоплин
- 4 склянки води
Інструкція:
- Киньте шкірки від картоплі в каструлю.
- Залийте водою.
- Доведіть до кипіння та варіть 15 хвилин.
- Дайте суміші охолонути, а потім процідіть її через сито.
Отриманий відвар можна використовувати для полоскання волосся. Нанесіть його на чисте вологе волосся, помасажуйте шкіру голови і залиште на 5 хвилин. Потім змийте теплою водою.
Для більшого ефекту можна втерти відвар у волосся, загорнути його у рушник і залишити на 30 хвилин. Проводити процедуру потрібно 1 раз на тиждень.
Картопляний відвар не може повністю покрити сивину, але він може зробити її менш помітною. Для найкращого результату рекомендується використовувати відвар регулярно.
Переваги картопляного відвару від сивини:
- Натуральний продукт, не містить шкідливих речовин.
- Не викликає алергічних реакцій.
- Живить і зміцнює волосся.
- Забезпечує м'який тон волосся.
Недоліки картопляного відвару від сивини:
- Не може повністю покрити сивину.
- Ефект нетривалий.
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