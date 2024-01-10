Як швидко розморозити м‘ясо без мікрохвильовки: дієвий лайфхак

Багато хто для розморожування м'яса використовує мікрохвильову піч або гарячу воду. Однак такі способи можуть призвести до втрати смакових якостей продукту.

Про це пише ТСН.

Ось більш щадний метод, який займе лише 10 хвилин. М'ясо після нього залишиться твердим, але його можна буде нарізати на шматки і приготувати.

Що вам знадобиться:

Глибока миска

Вода

Цукор

Також читайте: Як швидко розморозити лобове скло на автомобілі: копійчані способи

Спосіб приготування:

У миску налийте воду і розчиніть у ній одну столову ложку цукру. Температура води повинна бути близько 40-45 градусів. Опустіть шматок м'яса в розчин і залиште на 10 хвилин. Потім вимийте м'ясо від цукру і можете приступати до приготування.

Переваги цього способу:

Він дозволяє швидко розморозити м'ясо (за 10 хвилин).

М'ясо зберігає свою свіжість і текстуру.

Смак готової страви стає значно яскравішим.

Нагадаємо, ми вже писали, як за лічені секунди розморозити лобове скло автомобіля.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!