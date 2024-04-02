Як швидко розморозити морозилку: господині поділились дієвими лайфхаками

Розморожування морозильної камери часто сприймається як виснажливий та тривалий процес. Проте, за допомогою простих методів, можна зробити його швидким та безпечним.

Французький портал Sante+ ділиться перевіреними способами розморожування морозилки:

Метод каструлі з гарячою водою:

Перемістіть продукти в термосумки з охолоджувальними елементами.

Застеліть ганчірками та газетами підлогу біля морозильної камери.

Від'єднайте пристрій від електромережі.

Дістаньте полиці та замочіть їх у мильному розчині.

Поставте каструлю з окропом на дно морозильної камери, щільно закрийте дверцята та залиште на 15 хвилин.

Протріть внутрішню частину морозильної камери ганчіркою, змоченою в розчині оцту або харчової соди.

Дочекайтеся повного висихання морозильної камери, увімкніть її та поверніть полиці на місце.

Метод фена:

Візьміть звичайний фен.

Тримайте його на відстані від морозильної камери, направляючи тепло на замерзлі ділянки.

Лід почне відтавати, а ви можете збирати шматки, що відкололися, у контейнер або відро.

Корисні поради:

Для видалення льоду використовуйте скребки, уникаючи сильного натискання.

Розморожуйте морозильну камеру не рідше двох разів на рік.

Нанесіть тонкий шар рослинної олії на стінки, щоб запобігти утворенню льоду.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете без проблем розморозити морозильну камеру, зберегти продукти свіжими та зменшити споживання енергії холодильником.

Пам'ятайте:

Перед розморожуванням вимкніть морозильну камеру з розетки.

Не використовуйте для розморожування гарячу воду або електроприлади, які не призначені для цього.

Дайте морозильній камері повністю висохнути перед тим, як знову її вмикати.

Нагадаємо, ми вже писали, як прибрати неприємний запах зі взуття за допомогою морозилки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!