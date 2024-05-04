Як швидко прорідити моркву: лайфхак з манкою

Проблема проріджування моркви знайома кожній господині. Цей процес не лише трудомісткий, але й може пошкодити ніжні паростки. Однак існує декілька хитрощів, які допоможуть вам посадити моркву так, щоб вона росла рівномірно і не потребувала проріджування. Про це пише Главред.

Використання пляшки

Цей трюк ми вже описували раніше. Вам знадобиться пластикова пляшка з-під води або газованої води.

Зріжте дно пляшки. Зробіть отвори в дні пляшки, щоб насіння could easily fall out. Заповніть пляшку насінням моркви. Проведіть борозенку на грядці. Поставте пляшку з насінням у борозну, рівномірно розподіляючи насіння. Засипте борозну землею.

Використання борошна або манки

Після того, як ви проробите борозенки на грядці, посипте їх борошном або манкою.

Це допоможе вам краще бачити насіння та розподілити його рівномірно.

Насіння, яке лягло занадто густо, можна легко перемістити.

Використання маячних культур

У проміжках між рядами моркви можна посадити швидкорослі маячкові культури, наприклад, цибулю.

Коли сходи цибулі та моркви з'являться, цибуля слугуватиме орієнтиром для сходів сусідніх овочів.

Цей метод посадки істотно скорочує необхідність вручну проріджувати рослини.

Використання спеціальних стрічок з насінням

Наразі на ринку доступні спеціальні стрічки з насінням моркви, які вже розкладені на оптимальній відстані один від одного.

Вам просто потрібно покласти стрічку в борозну, полити її водою і засипати землею.

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Використання сівалки

Якщо у вас є сівалка, то ви можете легко і швидко посадити моркву на потрібній відстані.

Це економить час та сили, а також гарантує рівномірні сходи.

Порада: Перед посівом насіння моркви рекомендується замочити їх у воді на кілька годин.

Це допоможе їм швидше прорости. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете посадити моркву так, щоб вона росла рівномірно і не потребувала проріджування. Це заощадить ваш час та сили, а також гарантує вам багатий урожай.

Нагадаємо, ми вже писали, як садити та доглядати за морквою та буряком, щоб вони вродили солодкими.

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