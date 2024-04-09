русский
Лайфхаки

Як швидко пофарбувати крашанки в горох: господині поділились вражаючим лайфхаком

Ціхоцька Марія

Як швидко пофарбувати крашанки в горох: господині поділились вражаючим лайфхаком

Великдень – одне з найсвітліших і найрадісніших свят року. Цей день сповнений тепла, затишку та спокою, а його символом є крашанки – розписані писанки, які здавна вважалися оберегом.

Сьогодні ми пропонуємо вам створити оригінальні крашанки з візерунком у горошок. Цей метод простий, цікавий і не потребує спеціальних навичок, тому до нього можуть долучитися всі члени сім'ї. Про це пише Телеграф.

Що вам знадобиться:

  • Коробка сірників
  • Воскова свічка
  • Барвники для яєць
  • Ватні палички
  • Відварені яйця (з додаванням 2 ст. л. солі)

Інструкція:

  1. Засвітіть свічку і дайте воску трохи розплавитися.
  2. Зберіть розплавлений віск на ватну паличку.
  3. Нанесіть віск на яйця, роблячи крапки різного розміру.
  4. Відваріть яйця в барвнику згідно з інструкцією.
  5. Дістаньте крашанки з окропу і дайте їм охолонути.

Віск не забарвиться, тому на ваших крашанках з'являться оригінальні візерунки у горошок. Ви можете використовувати різні кольори барвників, щоб створити неповторні й оригінальні крашанки.

Читайте також: Мармурові яйця на Великдень: спосіб фарбування крашанок з піною для гоління

Порада:

  • Щоб візерунок був чітким, дайте воску охолонути на ватній паличці перед нанесенням на яйце.
  • Ви можете використовувати спеціальні наклейки для крашанок, щоб створити більш складні візерунки.
  • Змастіть готові крашанки олією, щоб надати їм блиску.

Нагадаємо, ми вже писали, як пофарбувати яйця на Великдень кропивою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Лайфхаки