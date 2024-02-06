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Як швидко почистити подушки без прання: поради господинь

Ціхоцька Марія

Як швидко почистити подушки без прання: поради господинь

Чи знаєте ви, що ваші подушки потребують чищення не лише для комфортного сну, але й для вашого загального здоров'я? Експерт з прибирання Аллен Цівлак рекомендує регулярно чистити подушки, адже з часом вони накопичують пил, бруд, алергени та неприємні запахи.

Про це пише Mirror.

Як часто чистити подушки?

  • Синтетичні подушки - кожні 3-6 місяців.
  • Пухові та пір'яні подушки - кожні 6-12 місяців (хімічна чистка).
  • Подушки з пам'яттю форми - кожні 1-2 роки (професійне чищення).

Чистка подушок без прання

На щастя, існує простий і швидкий метод чищення подушок без прання, який потребує лише двох інгредієнтів:

  • Харчова сода: абсорбує запахи,нейтралізує кислоту та дезінфікує.
  • Білий оцет: видаляє запахи, бореться з бактеріями та пліснявою.

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Процес чищення:

  1. Зніміть з подушок наволочки та захисні чохли.
  2. Щедро посипте подушки харчовою содою з обох боків.
  3. Змішайте білий оцет та воду в рівних пропорціях у пляшці з розпилювачем.
  4. Розпиліть суміш на подушки, щоб вони злегка зволожилися.
  5. Залиште подушки на 30 хвилин, щоб сода та оцет встигли ввібрати запахи та бактерії.
  6. Видаліть залишки соди щіткою або пилососом з насадкою для оббивки.
  7. Якщо погода дозволяє, винесіть подушки на сонце для сушіння.Сонячне світло має дезінфікуючі властивості, які допоможуть усунути неприємні запахи.

Важливі поради:

  • Перед чищенням перевірте етикетку на подушці, щоб переконатися, що цей метод їй підходить.
  • Не використовуйте цей метод для подушок з піни з ефектом пам'яті, адже вони не переносять надмірної вологи.
  • Замість сонячного світла можна використовувати фен для волосся на холодному режимі.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно прати подушки.

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