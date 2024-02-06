Як швидко почистити подушки без прання: поради господинь
Як швидко почистити подушки без прання: поради господинь
Чи знаєте ви, що ваші подушки потребують чищення не лише для комфортного сну, але й для вашого загального здоров'я? Експерт з прибирання Аллен Цівлак рекомендує регулярно чистити подушки, адже з часом вони накопичують пил, бруд, алергени та неприємні запахи.
Про це пише Mirror.
Як часто чистити подушки?
- Синтетичні подушки - кожні 3-6 місяців.
- Пухові та пір'яні подушки - кожні 6-12 місяців (хімічна чистка).
- Подушки з пам'яттю форми - кожні 1-2 роки (професійне чищення).
Чистка подушок без прання
На щастя, існує простий і швидкий метод чищення подушок без прання, який потребує лише двох інгредієнтів:
- Харчова сода: абсорбує запахи,нейтралізує кислоту та дезінфікує.
- Білий оцет: видаляє запахи, бореться з бактеріями та пліснявою.
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Процес чищення:
- Зніміть з подушок наволочки та захисні чохли.
- Щедро посипте подушки харчовою содою з обох боків.
- Змішайте білий оцет та воду в рівних пропорціях у пляшці з розпилювачем.
- Розпиліть суміш на подушки, щоб вони злегка зволожилися.
- Залиште подушки на 30 хвилин, щоб сода та оцет встигли ввібрати запахи та бактерії.
- Видаліть залишки соди щіткою або пилососом з насадкою для оббивки.
- Якщо погода дозволяє, винесіть подушки на сонце для сушіння.Сонячне світло має дезінфікуючі властивості, які допоможуть усунути неприємні запахи.
Важливі поради:
- Перед чищенням перевірте етикетку на подушці, щоб переконатися, що цей метод їй підходить.
- Не використовуйте цей метод для подушок з піни з ефектом пам'яті, адже вони не переносять надмірної вологи.
- Замість сонячного світла можна використовувати фен для волосся на холодному режимі.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно прати подушки.
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