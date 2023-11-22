Як швидко відмити контейнери для їжі від жиру: дієвий лайфхак

Контейнери для зберігання - це дуже зручно. Зазвичай у кожному домі можна знайти принаймні 3-4 штуки. Існує кілька перевірених методів очищення пластикового посуду, але цей лайфхак став особливо популярним завдяки TikTok. Портал Shuba поділився цим цікавим методом.

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Цей спосіб ефективно видаляє бруд і запобігає накопиченню жиру на поверхні контейнерів. Для цього треба покласти паперовий рушник у брудний контейнер, наливати мийний засіб, закрити кришку та ретельно струсити. Потім протерти поверхню губкою.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко підтримувати чистоту в домі.

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