Як швидко відділити білок від жовтка: топ 4 дієвих методи

Вдале приготування багатьох страв залежить від чіткого розділення білка та жовтка. Ми поділимось з вами 5 простими методами, які допоможуть вам легко й без проблем впоратися з цим завданням.

Всі вони прості у виконанні та будуть під силу навіть новачку. Про це пише Гордон.

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Розбивання шкаралупи ножем:

Вдарте ножем по центру яйця, щоб утворилася невелика тріщина.

Розкрийте яйце по тріщині та переливайте жовток з однієї половинки шкаралупи в іншу, поки білок не витече в миску.

Розбивання в миску:

Розбийте яйце над мискою на дві однакові частини.

Обережно переливайте жовток з однієї половинки в іншу, даючи білку стекти в миску.

Використання рук:

Розбийте яйце в маленьку тарілку.

Обережно підхопіть жовток руками, ніби підбираючи його знизу.

Якщо на жовтку залишився білок, трохи розведіть пальці, щоб він стік.

Ложка з отворами:

Розбийте яйце на ложку з отворами.

Білок стече через отвори в миску, а жовток залишиться в ложці.

Використання лійки:

Розбийте яйце в лійку, розміщену над тарілкою під кутом 45 градусів.

Білок стече через лійку, а жовток залишиться на поверхні.

Важливо:

Не вбивайте яйце занадто сильно, щоб не пошкодити жовток.

Якщо ви використовуєте метод переливання, робіть це обережно, щоб не розірвати жовток.

Для кращого результату руки та посуд повинні бути сухими.

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