Як швидко відділити білок від жовтка: топ 4 дієвих методи
Як швидко відділити білок від жовтка: топ 4 дієвих методи
Вдале приготування багатьох страв залежить від чіткого розділення білка та жовтка. Ми поділимось з вами 5 простими методами, які допоможуть вам легко й без проблем впоратися з цим завданням.
Всі вони прості у виконанні та будуть під силу навіть новачку. Про це пише Гордон.
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Розбивання шкаралупи ножем:
- Вдарте ножем по центру яйця, щоб утворилася невелика тріщина.
- Розкрийте яйце по тріщині та переливайте жовток з однієї половинки шкаралупи в іншу, поки білок не витече в миску.
Розбивання в миску:
- Розбийте яйце над мискою на дві однакові частини.
- Обережно переливайте жовток з однієї половинки в іншу, даючи білку стекти в миску.
Використання рук:
- Розбийте яйце в маленьку тарілку.
- Обережно підхопіть жовток руками, ніби підбираючи його знизу.
- Якщо на жовтку залишився білок, трохи розведіть пальці, щоб він стік.
Ложка з отворами:
- Розбийте яйце на ложку з отворами.
- Білок стече через отвори в миску, а жовток залишиться в ложці.
Використання лійки:
- Розбийте яйце в лійку, розміщену над тарілкою під кутом 45 градусів.
- Білок стече через лійку, а жовток залишиться на поверхні.
Важливо:
- Не вбивайте яйце занадто сильно, щоб не пошкодити жовток.
- Якщо ви використовуєте метод переливання, робіть це обережно, щоб не розірвати жовток.
- Для кращого результату руки та посуд повинні бути сухими.
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