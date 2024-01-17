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Як швидко очистити деко: дієвий лайфхак

Ціхоцька Марія

Як швидко очистити деко: дієвий лайфхак

Чистка дека духовки - це неприємне завдання, особливо якщо на ньому накопичилося багато пригорілого бруду. Однак існує простий і ефективний спосіб позбутися цієї проблеми за допомогою харчової соди та оцту.

Про це пише glavred.

Як це працює?

Харчова сода має м'які абразійні властивості, які допомагають видалити бруд і жир. Оцет, у свою чергу, є кислотою, яка розчиняє жир і робить його легшим для видалення.

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Що потрібно:

  • 10 столових ложок харчової соди
  • 3 столові ложки оцту
  • 4 склянки гарячої води

Інструкції:

  1. Змішайте харчову соду, оцет і гарячу воду в мисці.
  2. Перемішайте, щоб отримати однорідну пасту.
  3. Нанесіть пасту на деко духовки, особливо на ділянки з найбільшим забрудненням.
  4. Залиште пасту на кілька годин, або на ніч, якщо є можливість.
  5. Після закінчення часу видаліть пасту губкою і водою.

Нагадаємо, ми вже писали, як підтримувати чистоту на кухні.

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