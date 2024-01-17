Як швидко очистити деко: дієвий лайфхак
Як швидко очистити деко: дієвий лайфхак
Чистка дека духовки - це неприємне завдання, особливо якщо на ньому накопичилося багато пригорілого бруду. Однак існує простий і ефективний спосіб позбутися цієї проблеми за допомогою харчової соди та оцту.
Про це пише glavred.
Як це працює?
Харчова сода має м'які абразійні властивості, які допомагають видалити бруд і жир. Оцет, у свою чергу, є кислотою, яка розчиняє жир і робить його легшим для видалення.
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Що потрібно:
- 10 столових ложок харчової соди
- 3 столові ложки оцту
- 4 склянки гарячої води
Інструкції:
- Змішайте харчову соду, оцет і гарячу воду в мисці.
- Перемішайте, щоб отримати однорідну пасту.
- Нанесіть пасту на деко духовки, особливо на ділянки з найбільшим забрудненням.
- Залиште пасту на кілька годин, або на ніч, якщо є можливість.
- Після закінчення часу видаліть пасту губкою і водою.
Нагадаємо, ми вже писали, як підтримувати чистоту на кухні.
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