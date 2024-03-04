Як швидко очистити кухонні ручки без хімії: дієвий лайфхак
Прибирання на кухні - це не лише миття посуду та протирання поверхонь. Є зона, на яку часто не звертають уваги, але яка потребує регулярного очищення, - це ручки на дверцятах кухонних шаф і холодильника. Зовні вони здаються чистими, проте насправді можуть містити безліч бактерій. Про це пише Express.
Адже саме ручки є найбільш "контактним місцем" на кухні, до якого часто торкаються. Тому їх варто регулярно протирати, не вдаючись до агресивної хімії. Як пише видання Express, існує простий і дієвий спосіб прибрати ручки за допомогою підручних засобів.
Що знадобиться:
- М'який мийний засіб
- Вода
- Звичайний оцет
Інструкція:
- У порожню пляшку з розпилювачем додайте рівні частини теплої мильної води та оцту.
- Струсіть і розпорошіть розчин безпосередньо на ручки.
- Витріть чистою ганчіркою з мікрофібри, щоб видалити стійкі забруднення.
Уникайте використання оцту на поверхнях з мармуру, граніту чи кераміки. Для латуні краще харчова сода з лимонним соком. Дерев'яні ручки можна змастити краплею ароматичної олії разом з милом чи оцтом.
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