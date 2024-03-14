Як швидко нейтралізувати запах сигарет у приміщенні: господині поділились дієвим лайфхаком

Куріння всередині житлових приміщень призводить до появи неприємного запаху тютюнового диму, часточки якого осідають на стінах, меблях та одязі, створюючи стійкий сморід, що є небажаним для більшості людей.

Усунути затхлий дух диму в оселі є не менш проблематичним завданням, ніж позбутися будь-якого іншого різкого запаху. У торгових точках пропонується широкий вибір препаратів для боротьби з ароматом тютюнового диму, зокрема, аерозольних спреїв для приміщень чи ароматизованих свічок.

Однак такі засоби лише тимчасово маскують неприємний запах, а їхня дія є короткочасною. Натомість для ефективного вирішення проблеми варто скористатися природними методами. Про це пише Utopia.

Як мінімізувати запах диму

- Запах диму є надзвичайно стійким. Тому, за можливості, слід уникати куріння всередині приміщень та потрапляння диму в оселю.

- Якщо хтось все ж таки палить у квартирі, на цей час обов'язково провітрюйте кімнату.

- Регулярно випорожнюйте та очищайте попільниці.

- У разі випадкового задимлення негайно провітріть приміщення. Кімнати, де регулярно курять, необхідно провітрювати щонайменше тричі на день протягом 10 хвилин.

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Природні засоби для усунення запаху диму

Гарячий лимон

Лимони є одними з найбільш універсальних натуральних засобів із широким спектром застосування. Завдяки інтенсивному свіжому аромату вони ефективно нейтралізують запах диму.

Розділіть лимон навпіл, а потім розріжте половинки на 4-6 часточок. Залийте шматочки окропом. Розмістіть ємність із лимоном у задимленому приміщенні.

Залежно від площі кімнати може знадобитися кілька мисок або повторна обробка.

Оцет - один із найвідоміших універсальних засобів, ефективний також для видалення запаху диму.

Змішайте 5-8 крапель оцту з 300 мл води. Доведіть суміш до кипіння. Перелийте гарячу рідину в жаростійку ємність та помістіть її у задимленій кімнаті.

Кава

Насипте 3-4 ст.л. меленої кави в миску. Залийте кавовий порошок окропом. Розмістіть одну або кілька мисок з кавою у задимленому приміщенні в залежності від його розміру.

Нагадаємо, ми вже писали, як нейтралізувати неприємний запах в туалеті.

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