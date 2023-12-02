Як швидко нейтралізувати запах часнику з рота: дієвий лайфхак

Аромат часнику може залишатися стійким на протязі кількох годин або навіть днів після його споживання, що може викликати незручності під час спілкування.

Але є продукти, які можуть нейтралізувати запах часнику. Листя салату та свіжа мʼята є одними з найкращих засобів для боротьби з ароматом часнику, оскільки вони містять ферменти та феноли. Також до списку входять картопля, баклажани, сушені та свіжі трави, фрукти, лимонний сік і зелений чай.

Про це пише Shuba.

Останнє дослідження підтвердило, що простий йогурт може убезпечити від потрапляння в повітря майже всіх летких сполук, відповідальних за різкий запах часнику.

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Натуральний йогурт не лише корисний продукт, але і знижує концентрацію летких речовин сірки в часнику на 99%, при цьому йогурт з більш високим вмістом жиру демонструє ще кращі результати у нейтралізації часникового запаху.

Також виявлено, що смажений часник видає значно менше летких сполук.

Отже, грецький йогурт з високим вмістом білка, особливо жирний, може бути ефективним засобом для усунення аромату часнику з рота, особливо якщо його з‘їсти одразу після споживання часнику.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати якісний часник.

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