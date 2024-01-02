Русский
Лайфхаки

Як швидко наточити ножиці: прості поради

Ігор Романько

Як швидко заточити ножиці

Ножиці – це незамінний інструмент, який використовується в побуті для різних завдань. З часом вони тупляться і перестають добре різати. Щоб продовжити термін служби ножиць, їх потрібно регулярно заточувати.

Існує кілька способів заточування ножиць. Найпростіший спосіб – це використовувати точилку для ножиць. Точилки для ножиць можна купити в будь-якому господарському магазині. Вони бувають ручними та електричними. Про це пише Телеграф.

Читайте також: Яким точилом не можна користуватись і що робити, аби ножі завжди були гострими

Якщо у вас немає точилки для ножиць, ви можете заточити їх самостійно. Для цього вам знадобляться такі інструменти:

  • Напилок для ножиць. Напилок для ножиць можна купити в будь-якому господарському магазині. Він має спеціальну форму, яка дозволяє заточувати ножиці.
  • Фінішна полірувальна паличка. Фінішна полірувальна паличка також можна купити в будь-якому господарському магазині. Вона допоможе зробити леза ножиць гладкими та блискучими.

Щоб заточити ножиці самостійно, виконайте такі дії:

  1. Роз'єднайте ножиці.
  2. Прикладіть напилок до леза ножиці під кутом 45 градусів.
  3. Почніть заточувати лезо, рухаючи напилок вперед-назад.
  4. Повторіть кроки 2-3 для іншого леза.
  5. З'єднайте ножиці та заточіть їх леза з боку ріжучого краю.
  6. Завершіть заточування, використовуючи фінішну полірувальну паличку.

Ось кілька порад, які допоможуть вам швидко заточити ножиці:

  • Використовуйте правильний напилок. Напилок для ножиць має спеціальну форму, яка дозволяє заточувати ножиці без пошкодження лез.
  • Заточуйте ножиці під кутом 45 градусів. Цей кут забезпечить рівномірне заточування лез.
  • Не тисніть на напилок занадто сильно. Надмірний тиск може пошкодити леза ножиць.
  • Після заточування перевірте, чи добре ріжуть ножиці. Якщо ножиці не ріжуть так добре, як вам потрібно, повторіть заточування.

Заточені ножиці – це запорука комфорту та безпеки. Заточуючи ножиці регулярно, ви зможете продовжити термін їх служби та зробити їх більш безпечними у використанні.

Якщо у вас немає напильника для ножиць, ви можете використовувати звичайний наждачний папір. Для цього прикладіть наждачний папір до леза ножиці під кутом 45 градусів і рухайте папером вперед-назад. Повторіть процедуру для іншого леза.

Нагадаємо, UAportal повідомляв, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Лайфхаки