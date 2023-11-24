Як швидко позбутися конденсату на вікнах: дешевий лайфхак

Оскільки температура продовжує падати, конденсат починає ставати більш помітним на вікнах. Це викликає такі проблеми, як чорна цвіль і проблеми з вентиляцією.

Однак простий метод, для якого потрібна лише сіль і миска, може допомогти позбутися конденсату. Про це повідомляє Express.co.uk.

Сіль потрібно насипати у миску та поставити на підвіконня. Це допоможе поглинути зайву вологу та конденсат на вікнах.

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Тепле повітря, яке люди видихають під час сну, підвищує вологість. Коли вікна закриті, вологому повітрю нікуди подітися, тому утворюється конденсат.

Якщо навіть трохи відкрити вікна, тепле повітря виходить назовні, а не перетворюється на конденсат. Штори чудово запобігають протягу, але вони також запобігають нагріванню віконного скла від центрального опалення.

Якщо тримати штори відкритими вночі, температура скла залишатиметься ближчою до кімнатної, тому не утворюватиметься конденсат.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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