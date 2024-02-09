Як швидко позбутись гикавки: вражаючий лайфхак

Гикавка - неприємне явище, яке може виникати раптово і псувати всі плани. Зазвичай, люди борються з нею за допомогою ковтків води, затримки дихання або нахилів.

Але є ще один, незвичайний, але дієвий спосіб - співати!

Вчені з Університету Маямі стверджують, що під час співу гикавка не виникає.

"Ми ніколи не чули, щоб хтось гикав або кашляв під час співу", - кажуть дослідники.

Про це пише Радіотрек.

Як же це працює?

Спів змушує нас зосередитися на диханні, діафрагмі та голосових зв'язках. Це, в свою чергу, змінює звичний темп дихання і переключає увагу, що може допомогти позбутися гикавки.

Читайте також: 5 порад для харчування шкіри голови, якщо волосся почало активно випадати

Наступного разу, коли вас спіткає гикавка, не поспішайте ковтати воду або затримувати дихання. Заспівайте будь-яку пісню, яка вам подобається, і гикавка має відступити.

Важливо:

Співайте чітко, виразно, використовуючи діафрагму.

Не співайте занадто голосно, щоб не нашкодити голосовим зв'язкам.

Якщо гикавка не проходить протягом 5-10 хвилин, спробуйте інші методи.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко перестати гикати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!