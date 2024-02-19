Як швидко та ефективно прочистити засмічення у раковині: дієві лайфхаки від професіоналів

Очищення зливу - це рутинна процедура, з якою час від часу стикається кожен власник будинку, коли раковина на кухні або в ванній забивається. Але якщо це сталось, зволікати не варто.

Якщо не хочете викликати сантехніка, засмічення можна нейтралізувати самостійно. Поради та рекомендації щодо того, як вирішити проблему засмічення зливу, читайте нижче. Про це пише УНІАН.

Як очистити злив у раковині

Коли злив у раковині забивається, виникає безліч незручностей, і цю проблему слід вирішувати швидко, не чекаючи на сантехніка. Щоб виправити засмічення в раковині за допомогою доступних засобів, можна скористатися кількома методами.

Для хімічного очищення сифону у раковині можна використовувати спеціальні засоби, які можна придбати в господарських магазинах. Ці рідини, гелі та порошки заливаються в раковину на півгодини, а потім промиваються великою кількістю гарячої води.

Для механічного очищення зливу дому можна використовувати вантуз. Для цього раковину наполовину заповнюють гарячою водою і починають активно використовувати вантуз, створюючи необхідний тиск, щоб вирішити проблему з застоєм рідини. Для більш глибокого засмічення можна використати сантехнічний трос з ручкою та пікоподібною насадкою, щоб пробити пробку у раковині.

Також існують народні методи очищення зливу.

Читайте також: П'ять дешевих та дієвих способів прочистити каналізацію: один з них краще проводити вночі

Кілька ефективних способів боротьби з засміченнями в раковинах включають:

Залити киплячу воду в труби, щоб видалити легкі засмічення з жиру.

Використовувати міцний розчин солі, який заливається в раковину, а потім працюється вантузом.

Висипати каустичну соду в стояк, додати окріп і залишити на чверть години, потім промити водою.

Змішайте харчову соду з оцтом: залити декілька ложок соди в забитий злив, додати трохи оцту, а потім залити склянкою оцту. Після хімічної реакції стояк слід промити гарячою водою.

Як уникнути засмічення зливу

Найкращий спосіб уникнути потреби в очищенні зливу - це запобігання його забрудненню. Не варто виливати в раковину масло та жир, а також залишки їжі, волосся та інші відходи. Для профілактики слід регулярно промивати труби окропом та встановлювати захисні

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко очистити раковину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!