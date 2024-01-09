Як швидко та безпечно позбутися льоду на лобовому склі: покрокова інструкція

Зі зниженням температури взимку автомобілісти стикаються із неприємною проблемою – льодом на лобовому склі. Очищення від нього може забирати час, але існують прості та ефективні методи, які допомагають швидко та безпечно позбутися цього неприємного явища.

Про них розповіло видання Newsauto. Ці поради допоможуть очистити лобове скло, не завдаючи йому шкоди.

Прогріти авто:

Найпростіший та найефективніший спосіб – прогріти автомобіль. Якщо є автообігрівання скла, процес забере всього кілька хвилин. В іншому випадку, можна використовувати піч на режимі обдування, спрямовуючи потік повітря на скло. Для авто з клімат-контролем вентилятор слід включити на максимальну потужність.

Спеціальні засоби:

Спеціальні засоби для боротьби з обледенінням можна заливати в омивач і розпилювач. Також можна скористатися спиртом чи антифризом, розпилюючи їх на скло.

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Підготовка заздалегідь:

Якщо автомобіль залишається на відкритому повітрі, варто заздалегідь подумати про проблему обледеніння. Для цього можна накрити скло старим покривалом чи брезентом.

Чого не можна робити зі склом:

Не можна використовувати скребок чи щітку для зняття льоду з лобового скла, оскільки це може пошкодити його міцний багатошаровий матеріал. Також уникайте використання оцту, який може пошкодити фарбу автомобіля, та окріпу чи гарячої води, оскільки це може призвести до тріщин на склі через різкий перепад температури.

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