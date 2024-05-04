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Як швидко та без мороки стерилізувати банки: поради господинь

Ціхоцька Марія

Як швидко та без мороки стерилізувати банки: поради господинь
Стерилазація пляшок - обов'язковий етап у заготовці консервацій

З настанням сезону заготовок багато господинь стикаються з питанням, як швидко та ефективно простерилізувати банки. Існує декілька простих та перевірених методів, які допоможуть вам зберегти ваші заготовки на довгу зиму. Вони не займуть багато часу. Ці поради особливо стануть в нагоді новачкам. Про це пише Главред.

Стерилізація на парі:

  • Наповніть каструлю водою на третину об'єму.
  • Доведіть воду до кипіння.
  • Поставте в каструлю решітку або друшляк так, щоб дно банок не торкалося води.
  • Поставте банки шийкою вниз на решітку.
  • Стерилізуйте банки протягом 10-15 хвилин (час залежить від їх об'єму).
  • Обережно дістаньте банки з каструлі за допомогою щипців або рушника.

Стерилізація в духовці:

  • Вимийте банки з мийним засобом.
  • Поставте банки шийкою вниз на деко.
  • Розігрійте духовку до 150°C.
  • Стерилізуйте банки протягом 15-20 хвилин.
  • Вимкніть духовку і залиште банки остигати всередині.

Стерилізація в мікрохвильовій печі:

  • Налийте в кожну банку трохи води (2-3 столові ложки).
  • Поставте банки в мікрохвильову піч.
  • Увімкніть мікрохвильову піч на максимальну потужність.
  • Стерилізуйте банки протягом 5-7 хвилин (час залежить від їх об'єму).
  • Обережно дістаньте банки з мікрохвильової печі за допомогою щипців.

Стерилізація в мультиварці:

  • Налийте в чашу мультиварки 1 літр води.
  • Встановіть решітку в чашу мультиварки.
  • Поставте банки шийкою вниз на решітку.
  • Закрийте кришку мультиварки.
  • Увімкніть режим "Варка на пару".
  • Стерилізуйте банки протягом 10-15 хвилин.

Стерилізація в посудомийній машині:

  • Поставте банки в посудомийну машину горлечком догори.
  • Виберіть режим миття з високою температурою (не менше 70°C).
  • Запустіть посудомийну машину.

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Поради:

  • Перед стерилізацією ретельно вимийте банки з мийним засобом.
  • Використовуйте тільки цілі банки без тріщин і відколів.
  • Не ставте в духовку або мікрохвильову піч банки з металевими кришками.
  • Обережно діставайте гарячі банки з каструлі, духовки або мікрохвильової печі.

Який метод вибрати?

Вибір методу стерилізації залежить від ваших особистих уподобань та доступних ресурсів. Всі 5 способів є простими, швидкими та ефективними. Експериментуйте та знайдіть метод, який вам найбільше подобається!

Нагадаємо, ми вже писали, як стерилізувати банки для консервації лише за 4 хвилини.

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