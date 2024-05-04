Як швидко та без мороки стерилізувати банки: поради господинь
З настанням сезону заготовок багато господинь стикаються з питанням, як швидко та ефективно простерилізувати банки. Існує декілька простих та перевірених методів, які допоможуть вам зберегти ваші заготовки на довгу зиму. Вони не займуть багато часу. Ці поради особливо стануть в нагоді новачкам. Про це пише Главред.
Стерилізація на парі:
- Наповніть каструлю водою на третину об'єму.
- Доведіть воду до кипіння.
- Поставте в каструлю решітку або друшляк так, щоб дно банок не торкалося води.
- Поставте банки шийкою вниз на решітку.
- Стерилізуйте банки протягом 10-15 хвилин (час залежить від їх об'єму).
- Обережно дістаньте банки з каструлі за допомогою щипців або рушника.
Стерилізація в духовці:
- Вимийте банки з мийним засобом.
- Поставте банки шийкою вниз на деко.
- Розігрійте духовку до 150°C.
- Стерилізуйте банки протягом 15-20 хвилин.
- Вимкніть духовку і залиште банки остигати всередині.
Стерилізація в мікрохвильовій печі:
- Налийте в кожну банку трохи води (2-3 столові ложки).
- Поставте банки в мікрохвильову піч.
- Увімкніть мікрохвильову піч на максимальну потужність.
- Стерилізуйте банки протягом 5-7 хвилин (час залежить від їх об'єму).
- Обережно дістаньте банки з мікрохвильової печі за допомогою щипців.
Стерилізація в мультиварці:
- Налийте в чашу мультиварки 1 літр води.
- Встановіть решітку в чашу мультиварки.
- Поставте банки шийкою вниз на решітку.
- Закрийте кришку мультиварки.
- Увімкніть режим "Варка на пару".
- Стерилізуйте банки протягом 10-15 хвилин.
Стерилізація в посудомийній машині:
- Поставте банки в посудомийну машину горлечком догори.
- Виберіть режим миття з високою температурою (не менше 70°C).
- Запустіть посудомийну машину.
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Поради:
- Перед стерилізацією ретельно вимийте банки з мийним засобом.
- Використовуйте тільки цілі банки без тріщин і відколів.
- Не ставте в духовку або мікрохвильову піч банки з металевими кришками.
- Обережно діставайте гарячі банки з каструлі, духовки або мікрохвильової печі.
Який метод вибрати?
Вибір методу стерилізації залежить від ваших особистих уподобань та доступних ресурсів. Всі 5 способів є простими, швидкими та ефективними. Експериментуйте та знайдіть метод, який вам найбільше подобається!
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