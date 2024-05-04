Як швидко та без мороки стерилізувати банки: поради господинь

З настанням сезону заготовок багато господинь стикаються з питанням, як швидко та ефективно простерилізувати банки. Існує декілька простих та перевірених методів, які допоможуть вам зберегти ваші заготовки на довгу зиму. Вони не займуть багато часу. Ці поради особливо стануть в нагоді новачкам. Про це пише Главред.

Стерилізація на парі:

Наповніть каструлю водою на третину об'єму.

Доведіть воду до кипіння.

Поставте в каструлю решітку або друшляк так, щоб дно банок не торкалося води.

Поставте банки шийкою вниз на решітку.

Стерилізуйте банки протягом 10-15 хвилин (час залежить від їх об'єму).

Обережно дістаньте банки з каструлі за допомогою щипців або рушника.

Стерилізація в духовці:

Вимийте банки з мийним засобом.

Поставте банки шийкою вниз на деко.

Розігрійте духовку до 150°C.

Стерилізуйте банки протягом 15-20 хвилин.

Вимкніть духовку і залиште банки остигати всередині.

Стерилізація в мікрохвильовій печі:

Налийте в кожну банку трохи води (2-3 столові ложки).

Поставте банки в мікрохвильову піч.

Увімкніть мікрохвильову піч на максимальну потужність.

Стерилізуйте банки протягом 5-7 хвилин (час залежить від їх об'єму).

Обережно дістаньте банки з мікрохвильової печі за допомогою щипців.

Стерилізація в мультиварці:

Налийте в чашу мультиварки 1 літр води.

Встановіть решітку в чашу мультиварки.

Поставте банки шийкою вниз на решітку.

Закрийте кришку мультиварки.

Увімкніть режим "Варка на пару".

Стерилізуйте банки протягом 10-15 хвилин.

Стерилізація в посудомийній машині:

Поставте банки в посудомийну машину горлечком догори.

Виберіть режим миття з високою температурою (не менше 70°C).

Запустіть посудомийну машину.

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Поради:

Перед стерилізацією ретельно вимийте банки з мийним засобом.

Використовуйте тільки цілі банки без тріщин і відколів.

Не ставте в духовку або мікрохвильову піч банки з металевими кришками.

Обережно діставайте гарячі банки з каструлі, духовки або мікрохвильової печі.

Який метод вибрати?

Вибір методу стерилізації залежить від ваших особистих уподобань та доступних ресурсів. Всі 5 способів є простими, швидкими та ефективними. Експериментуйте та знайдіть метод, який вам найбільше подобається!

Нагадаємо, ми вже писали, як стерилізувати банки для консервації лише за 4 хвилини.

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