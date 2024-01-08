Як швидко дезодорувати взуття, що має неприємний запах: кращі народні методи

Незалежно від того, чи це інтенсивне заняття в спортзалі, чи щоденна прогулянка, наприкінці дня ваше взуття має пахнути зовсім не приємно. Це прикра проблема, яка з часом стає надто дискомфортною.

Видання SantePlus поділилося натуральними засобами, які допоможуть розв'язати цю проблему швидко та успішно.

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Ефірні олії

Крім того, що ефірні олії є антибактеріальними та протигрибковими засобами, вони можуть бути геніальним способом дезодорувати ваше взуття. Просто нанесіть кілька крапель ефірної олії на ваш вибір на ватний диск та вкладіть його усередину взуття.

Цитрусові

Цитрусові відомі своїм надзвичайно освіжаючим запахом. У цьому випадку, що може бути краще, ніж використовувати їх для нейтралізації та поглинання неприємних запахів, які можуть виходити від вашого взуття.

Просто візьміть цедру цитрусового фрукта, це може бути апельсин, лимон або грейпфрут, і помістіть її всередину взуття. Цитрусові ароматизують ваше взуття й приберуть неприємний запах.

Кавова гуща

Кавова гуща має сильний запах і зернисту текстуру, що допомагає усунути неприємні запахи, що виходять від вашого взуття.

Покладіть у взуття половину чашки кавової гущі. Переконайтеся, що вона повністю суха. Залиште її у взутті деякий час, поки земля вона не вбере всі неприємні запахи. Нарешті, струсніть взуття над сміттєвим відром, щоб повністю видалити гущу.

Лавровий лист

Неприємні запахи також можуть з’являтися у вашій взуттєвій шафі, а отже, поширюватися у вашому взутті. Лавровий лист, який регулярно використовується в кулінарії, також можна використовувати для ароматизації взуттєвої шафи, розсіюючи неприємні запахи, які виникають там.

Для цього просто візьміть з собою кілька тканинних мішечків та вкладіть туди кілька листочків цієї ароматної приправи. Ви можете розмістити ці ароматизатори у різних кутках шафи для взуття. Унікальний аромат лаврового листка нейтралізує всі неприємні запахи, що зберігаються у вашій взуттєвій шафі.

Мішечки з лавровим листом також можна вкласти усередину взуття й залишити на ніч.

Спробуйте ці натуральні методи, і ви більше не будете відчувати дискомфорту під час роззування.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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